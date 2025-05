NHL: Panthers gleichen aus - Sturm fehlt erneut

Ohne Nationalstürmer Nico Sturm haben die Florida Panthers im Playoff-Viertelfinale der Eishockey-Profiliga NHL den Ausgleich geschafft. Der Titelverteidiger gewann das vierte Duell gegen die Toronto Maple Leafs mit 2:0 und sorgte damit für das 2:2 in der Best-of-seven-Serie. Wie bereits beim 5:4-Sieg der Panthers in Spiel drei stand Sturm dabei wieder nicht auf dem Eis.

Carter Verhaeghe (16.) brachte Florida im ersten Drittel in Führung, Sam Bennett (53.) besorgte den Endstand. Zudem überzeugte Torhüter Sergei Bobrowski mit 23 Paraden, er blieb zum fünften Mal in den Playoffs ohne Gegentreffer.

„Man nimmt ihn einfach als selbstverständlich hin, was bei allen Elite-Torhütern der Fall ist“, sagte Panthers-Headcoach Paul Maurices. Spiel fünf findet in der Nacht zu Donnerstag in Toronto statt.