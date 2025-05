Draisaitl & Co. vollenden Comeback - nächster Gegner fix!

Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers in der zweiten Runde der NHL-Playoffs. Der nächste Gegner steht bereits fest.

Superstar Leon Draisaitl hat wenige Stunden nach seiner Nominierung zum MVP-Kandidaten mit den Edmonton Oilers die zweite Playoff-Runde der NHL erreicht. Die Oilers bezwangen die Los Angeles Kings in Spiel sechs mit 6:4 und setzten sich mit dem vierten Sieg in Serie in der Gesamtbilanz mit 4:2 durch.