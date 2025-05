NHL: Sturm und Titelverteidiger Panthers im Viertelfinale

Nationalstürmer Nico Sturm und die Florida Panthers haben in den Play-offs der NHL das Viertelfinale erreicht. Der Titelverteidiger, der sich nach einer ordentlichen regulären Saison nun rechtzeitig in Topform befindet, schlug die Tampa Bay Lightning auch im fünften Erstrundenduell mit 6:3. Die Panthers entschieden die Serie somit mit 4:1 für sich.

Tampa Bay hatte in der regulären Saison noch mehr Punkte geholt als der Meister, war in den Play-offs nun aber weitgehend chancenlos und schied zum dritten Mal hintereinander in der ersten Runde aus. Der Finne Eetu Luostarinen stach für die Panthers mit einem Treffer und drei Assists heraus. Der kommende Gegner des Teams aus Florida wird zwischen den Toronto Maple Leafs und den Ottawa Senators um den starken Deutschen Tim Stützle ausgespielt - Toronto liegt in der Best-of-seven-Serie derzeit mit 3:2 in Führung.