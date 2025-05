NHL: Sturm-Team unter Zugzwang - Rantanen historisch

Der Titelverteidiger liegt nun bereits deutlich in Rückstand und ist unter Zugzwang.

Die Florida Panthers mit Nationalstürmer Nico Sturm haben in den Playoffs der NHL auch das zweite Spiel bei den Toronto Maple Leafs verloren. Der Titelverteidiger unterlag am Mittwoch trotz zweimaliger Führung mit 3:4 und liegt in der best-of-seven-Serie 0:2 zurück.