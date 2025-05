NHL: Panthers im Halbfinale - Erneut ohne Sturm

Die Mannschaft von Nationalstürmer Nico Sturm, der allerdings nicht im Kader war, setzte sich im entscheidenden siebten Play-off-Spiel der Viertelfinalserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL 6:1 bei den Toronto Maple Leafs durch und steht damit erneut in der Vorschlussrunde.

In der Finalserie der Eastern Conference trifft Florida auf die Carolina Hurricanes. Im zweiten Halbfinalduell fordern die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl wie im vergangenen Jahr die Dallas Stars. Das erste Spiel um den Titel in der Western Conference steigt in der Nacht auf Donnerstag (2.00 Uhr) in Dallas.