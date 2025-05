NHL: Winnipeg nach Krimi weiter

Die Winnipeg Jets haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nach einem Krimi die zweite Play-off-Runde komplettiert. Das beste Team der Hauptrunde gewann das entscheidende siebte Spiel in der Serie gegen die St. Louis Blues mit 4:3 in der Verlängerung, nach 16:10 Minuten in der zweiten Overtime traf Adam Lowry zum Sieg.