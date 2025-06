Dan Muse neuer Trainer der Pittsburgh Penguins

Neuer Trainer für Superstar Sidney Crosby und Kollegen: Die Pittsburgh Penguins aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL werden zukünftig von Dan Muse (42) betreut. Für den früheren Assistenz-Coach der New York Rangers ist es der erste Job als Chefcoach in der NHL .

Muse löst in Pittsburgh Meistertrainer Mike Sullivan ab, der Ende April nach zehn Jahren gehen musste. Zuletzt hatten die Penguins drei Mal in Folge die Play-offs um den Stanley Cup verpasst. Nur vier Tage nach seinem Aus in Pittsburgh heuerte Sullivan bei den Rangers an. Die hatten kurz zuvor Peter Laviolette entlassen.