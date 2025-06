NHL: Zieht Draisaitl mit deutschen Legenden gleich?

Als sechster deutscher Eishockeyprofi kann Leon Draisaitl den Stanley Cup gewinnen. In der Nacht zum Donnerstag (02.00 Uhr MESZ/Sky) beginnt für den Stürmer der Edmonton Oilers die erneute NHL-Finalserie gegen die Florida Panthers. Im Vorjahr verloren Draisaitl und Co. in sieben Spielen.