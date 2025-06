Draisaitl krönt Oilers-Comeback per Gamewinner

Das ganz frühe 1:0 und den goldenen Treffer in der Overtime erzielt der Kölner - Edmonton führt in der Finalserie damit.

„THE LEON KING“ (in Anlehnung an den Disney-Film „The Lion King“/„König der Löwen“), schrieb die nordamerikanische Profiliga NHL auf ihrer Homepage. Im Vorjahr hatte Edmonton den Panthers nach sieben umkämpften Spielen den Stanley Cup überlassen müssen. Nun soll in der Neuauflage der vergangenen Finalserie endlich der erste Titel seit 1990 her.