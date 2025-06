Nach Abreibung: Draisaitl und Co. planen Comeback

Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers planen nach der heftigen Abreibung zuletzt gegen die Florida Panthers und dem 1:2-Rückstand in der Play-off-Serie um den Titel in der NHL das große Comeback.

"Ich denke, unsere Mannschaft ist sehr gut darin, auf Spiele wie das letzte reagieren zu können", sagte Draisaitl mit Blick auf die vierte Partie in der Nacht zu Freitag (02.00 Uhr/MESZ): "Offensichtlich war das nicht unser bester Auftritt, nicht unser bestes Spiel, aber wir haben in zwei Tagen die Chance zu zeigen, was unser Team kann und wofür wir die ganze Saison gearbeitet haben."