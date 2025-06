NHL-Draft: Lewandowski und Co. mit guten Chancen

Wenn in der Nacht von Freitag auf Samstag der Draft der NHL beginnt, dann wird auch Eduard Lewandowski mitfiebern. Schließlich wünscht der ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspieler und langjährige DEL-Profi seinem Sohn David nichts sehnlicher als das, was ihm in seiner Karriere verwehrt geblieben ist: einen Einsatz in der besten Liga der Welt.