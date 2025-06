NHL-Draft: Vier Deutsche am zweiten Tag ausgewählt

SID 29.06.2025 • 08:47 Uhr Ein DEB-Talent wird vom Draisaitl-Klub Edmonton Oilers gezogen.

Vier deutsche Eishockey-Talente sind am zweiten Tag des NHL-Drafts gezogen worden - und einer von ihnen könnte in der kommenden Saison an der Seite von Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers spielen. Der 18-jährige David Lewandowski wurde im Peacock Theater in Los Angeles in der vierten Runde an insgesamt 117. Stelle vom unterlegenen Stanley-Cup-Finalisten ausgewählt. NHL-Torschützenkönig Draisaitl, selbst 2014 an Position drei gedraftet, gratulierte dem gebürtigen Düsseldorfer per Textnachricht.

Stürmer Lewandowski, Sohn des früheren Nationalspielers Eduard Lewandowski, hatte in der vergangenen Saison bei den Saskatoon Blades in der kanadischen Nachwuchsliga WHL gespielt, wo er in 52 Spielen 39 Scorerpunkte sammelte.

Am frühesten aus deutscher Sicht wurde der 18 alte Stürmer Maxim Schäfer von den Washington Capitals an 96. Stelle ausgewählt. Für die Eisbären Berlin bestritt er in der abgelaufenen Meistersaison in der DEL 31 Spiele.

An 98. Stelle sicherten sich die Chicago Blackhawks, bei denen Lukas Reichel unter Vertrag steht, die Rechte an Julius Sumpf (20). Der in München geborene Mittelstürmer war in den vergangenen zwei Spielzeiten in der ostkanadischen Juniorenliga QMJHL für die Moncton Wildcats (118 Spiele, 120 Punkte) aufs Eis gegangen.

In der sechsten Runde, an Position 177 im Draft, wurde Carlos Händel (18) von Rekordmeister Montréal Canadiens gezogen. Der Verteidiger aus Erlangen spielte zuletzt in der QMJHL bei den Halofax Mooseheads.