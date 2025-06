NHL: Draisaitl „bereit“ für Finalserie

In der Nacht auf Donnerstag startet der deutsche Eishockeystar mit den Edmonton Oilers den nächsten Anlauf auf den Stanley Cup.

Eishockeystar Leon Draisaitl blickt zuversichtlich auf die anstehende Finalserie mit den Edmonton Oilers in der NHL.

In der Nacht auf Donnerstag (02.00 Uhr) nehmen Draisaitl und die Oilers den nächsten Anlauf auf den Stanley Cup, nachdem die Kanadier im vergangenen Jahr kurz vor dem Ziel im entscheidenden siebten Spiel gescheitert waren - ebenfalls gegen Florida. Er habe die Spiele der Panthers „aufmerksam verfolgt“, sagte Draisaitl, „aber die Art und Weise, wie sie spielen, ist nichts Neues für uns. Wir wissen, was sie können, und sie wissen, was wir können.“