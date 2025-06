NHL: Peterka wechselt von Buffalo nach Utah

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka läuft in der NHL künftig für Utah Mammoth auf. Der 23-Jährige wurde in der Nacht auf Donnerstag von den Buffalo Sabres aus der Eastern Conference nach Utah getradet, wie die beiden Teams mitteilten. Dafür wechseln Michael Kesselring und Stürmer Josh Doan von Utah nach Buffalo.

Bei seinem neuen Arbeitgeber aus der Western Conference, bei dem auch der deutsche Nationalspieler Maksymilian Szuber unter Vertrag steht, hat Peterka einen Fünfjahresvertrag über 38,5 Millionen Dollar (30,7 Millionen Euro) unterzeichnet. Am 1. Juli wäre sein Dreijahresvertrag bei den Sabres, die ihn beim NHL-Draft 2020 in der zweiten Runde an Position 34 ausgewählt hatten, ausgelaufen.