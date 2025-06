NHL-Sieger Sturm fühlt mit Landsmann Draisaitl

Für Sturm, nun bereits zweimaliger NHL-Sieger, ist Draisaitl „der beste Spieler, den wir in Deutschland haben, er ist das Aushängeschild in unserem Sport“, sagte der Center. Er sei aber „fest davon überzeugt“, dass der 29 Jahre alte Draisaitl im Laufe seiner Karriere doch noch den Stanley Cup gewinnen wird. „Aus deutscher Sicht hätte es niemand mehr verdient als Leon. Seine individuellen Statistiken, was er jedes Jahr leistet - das ist in einer anderen Liga“, so Sturm, der Draisaitl „zu den fünf besten Spielern der Welt“ zählt.