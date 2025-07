NHL: Die tragische Geschichte des Nummer-1-Picks

„Arbeite hart und sei ein guter Mensch. Man weiß nie, was andere Leute durchmachen.“ Kluge Worte. Und das aus dem Munde eines erst 17 Jahre alten Athleten, der in seiner sportlichen Karriere einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat, privat aber auf ein Tal an Tränen zurückblickt.

Die Rede ist von Matthew Schaefer, seines Zeichens Nummer-1-Pick im NHL-Draft 2025. Bei der Talenteziehung der besten Eishockeyspieler der Welt wurde der Youngster von den New York Islanders ausgewählt. Zuvor hatte er sich in der Ontario Hockey League bei den Erie Otters als Verteidiger mit sieben Toren und 15 Assists in nur 17 Partien in den Vordergrund gespielt.