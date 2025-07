NHL: Panthers eröffnen gegen Reichels Blackhawks

SID 15.07.2025 • 07:33 Uhr Das erste Spiel der neuen Saison steigt am 7. Oktober. Später am Abend wird es zudem ein besonderes Wiedersehen geben.

Titelverteidiger Florida Panthers wird die neue Saison der NHL mit einem Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks eröffnen. Das erste Duell der neuen Spielzeit in der besten Eishockey-Liga der Welt steigt am 7. Oktober in Sunrise, das teilte die NHL mit. Bei den Blackhawks steht der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel unter Vertrag, Nico Sturm indes hat die Panthers in Richtung Minnesota Wild verlassen.

Am ersten Abend der neuen Saison werden insgesamt drei Spiele stattfinden. In New York spielen die Rangers gegen die Pittsburgh Penguins, ein besonders Duell für New Yorks neuen Coach Mike Sullivan: Er gibt sein Rangers-Debüt ausgerechnet gegen die Penguins, die er zuvor zehn Jahre lang trainierte.