"Ehrlich gesagt unglaublich": Draisaitls kurioser Auftritt

Leon Draisaitl zieht es auch in der spielfreien Zeit auf das Eis - diesmal mit einem ungewöhnlichen Auftritt.

Leon Draisaitl zieht es auch in der spielfreien Zeit auf das Eis - diesmal mit einem ungewöhnlichen Auftritt.

Zwei Topstars in der „Beer League“: Leon Draisaitl und Connor McDavid haben in Kanada mit einem ungewöhnlichen Auftritt für Aufsehen gesorgt.

Die beiden Offensivikonen der Edmonton Oilers traten in Newmarket/Ontario zu einem Spiel in einer Freizeitliga an - und verloren laut Berichten aus Nordamerika gemeinsam mit ihrem Team 2:6.