NHL: Der Trade des Jahrhunderts, der ein ganzes Land schockierte

Als mit Wayne Gretzky einer der größten Eishockeyspieler aller Zeiten getradet wurde, ging ein Schock durch die NHL. Der Trade machte aus der Liga ein Millionen-Business.

Heute vor 37 Jahren fand eines der bedeutendsten Ereignisse in der NHL-Geschichte statt: Wayne Gretzky, der oft als der größte Eishockeyspieler aller Zeiten bezeichnet wird, wurde am 9. August 1988 von den Edmonton Oilers zu den Los Angeles Kings transferiert. Es war der bislang schockierendste Trade der Liga-Historie.

Gretzky führte die Oilers in den 1980er Jahren zu vier Stanley-Cup-Siegen. Er war das Herz und die Seele der Erfolgsserie der Franchise. Umso größer war die Verwirrung über den Trade in Edmonton. Für die Kings läutete er zugleich ein neues Kapitel ein.

Los Angeles verpflichtete nicht nur Gretzky, sondern auch Mike Krushelnyski und Marty McSorley. Dafür musste die Franchise aber tief in die Tasche greifen und gab im Gegenzug Martin Gelinas, Jimmy Carson und drei Erstrunden-Picks (1989, 1991, 1993) ab, zahlte außerdem 15 Millionen Dollar.

Politiker wollen Trade verhindern

Tatsächlich probierten kanadische Politiker, diesen Transfer zu verhindern, doch es gelang ihnen nicht. Gretzky wechselte aus dem kalten Edmonton in Kanada ins warme Los Angeles in den USA.

Das Journal im kanadischen Montreal druckte die größte Schlagzeile seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Edmonton Journal machte auf seiner ersten Seite groß damit auf und weiter unten fand sich ein kleines Kästchen: „Weitere Geschichten finden Sie auf den Seiten 2, 3, 4, 5, 6, 11, 18, 19, 23, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46 und 47.“

Durch Gretzkys Wechsel nach Los Angeles rückten die Kings sofort ins Rampenlicht - und das gesamte Ansehen der NHL auf dem amerikanischen Markt stieg erheblich.

Kings verlieren mit Gretzky NHL-Finale

Den Kings gelang es in jedem Jahr, in dem Gretzky für sie spielte, die Playoffs zu erreichen. 1993 zogen sie sogar ins Stanley-Cup-Finale ein, nachdem der Star in einer der umstrittensten Entscheidungen der Geschichte seinen Schläger gegen den Kapitän der Toronto Maple Leafs, Doug Gilmour, erhoben hatte.

Der Schiedsrichter Kerry Fraser entschied nicht auf Strafe und Gretzky erzielte das Siegtor, das zu einem siebten Spiel führte. Dieses verloren die Kings aber.

Millionen-Boom durch Gretzky-Trade

Mit Gretzky bei den Kings wurde der Eishockey-Sport in Kalifornien und in den USA tatsächlich zum Big Business. Innerhalb von sieben Jahren stieg die Spielerzahl, die mehr als eine Million Dollar pro Saison verdiente, von zwei auf 184.

Die NHL wurde in den folgenden Jahren nach und nach auf 30 Teams erweitert und der Durchschnittslohn explodierte auf bis zu zwei Millionen Dollar.