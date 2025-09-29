Dallas Stars schicken Tiefensee ins Farmteam

SID 29.09.2025 • 14:37 Uhr Der frühere Goalie der Adler Mannheim gehört vorerst zum Aufgebot der Texas Stars.

Nationaltorhüter Arno Tiefensee muss auf sein Debüt in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL wohl noch etwas warten. Die Dallas Stars haben den früheren Goalie der Adler Mannheim kurz vor dem Ende der Saisonvorbereitung vorerst zu ihrem Farmteam (Texas Stars) aus der American Hockey League (AHL) geschickt. Auch 13 andere Spieler ereilte dieses Schicksal.

