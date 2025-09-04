Haie holen früheren NHL-Stürmer Kero

SID 04.09.2025 • 13:14 Uhr Tanner Kero lief in der NHL für Chicago und Dallas auf, nun soll er dem KEC mit seiner Erfahrung helfen.

Die Kölner Haie haben kurz vor Saisonbeginn der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Stürmer mit reichlich NHL-Erfahrung verpflichtet. Tanner Kero (33), der zuletzt in Schweden für HV71 spielte, kommt zum KEC.

Der US-Amerikaner sei ein „sehr spielintelligenter Stürmer, der auf verschiedenen Positionen und in allen Szenarien spielen kann“, sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.