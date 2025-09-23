NHL-Trainer Sturm: Politik in der Kabine "verboten"

SID 23.09.2025 • 13:36 Uhr Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm erlebt bei seinem neuen Job in Boston die Spaltung in den USA.

Marco Sturm hat in den USA seinen Traumjob bekommen, doch auch er fühlt sich manchmal unwohl in seiner Wahlheimat. Die zunehmende Spaltung der Gesellschaft unter Präsident Donald Trump spürt auch der neue Chefcoach des NHL-Klubs Boston Bruins.

„Mittlerweile ist es verboten, bei uns in der Trainerkabine über Politik zu reden“, sagte der ehemalige Eishockey-Bundestrainer im Interview mit dem Magazin Dump&Chase.

„Das bringt ja auch nichts. Jeder kann denken, was er will. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber nicht bei uns auf der Arbeit“, erklärte der 47-Jährige, der erste in Deutschland geborene Cheftrainer in der NHL, weiter. Auch privat ist Sturm, der mit seiner Familie in Florida lebt, in Sachen Politik vorsichtig: „Man kann ja diskutieren, das ist kein Problem. Aber wenn du nie recht bekommst, dann verzweifelst du natürlich und wirst sauer. Deshalb halten wir, meine Frau, meine Familie, uns zurück bei Freunden, bei Kollegen.“

NHL-Job in Boston „ein Traum“

Dass er nach fast sieben Jahren als Co-Trainer bei den Los Angeles Kings und als Headcoach beim AHL-Klub Ontario Reign ausgerechnet in Boston zum ersten Mal als Chef an der Bande steht, ist für ihn „ein Traum“. Denn bei den Bruins erlebte der ehemalige Stürmer seine erfolgreichste Zeit als Spieler. Dabei hat er „eine der größten Sportstädte der USA“ lieben gelernt. „Wenn es gut läuft, bist du der King. Deshalb bin ich der Meinung, dass es für mich der geilste Job in der Stadt ist.“

