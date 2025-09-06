Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NHL
NHL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NHL>

Trauer um einen der legendärsten Torhüter der Geschichte

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Trauer um Goalie-Legende

Der Kanadier Ken Dryden gehörte zur großen Generation der Montreal Canadiens in den 1970ern.
Ken Dryden wurde auch für seine Maske berühmt
Ken Dryden wurde auch für seine Maske berühmt
© IMAGO / Dreamstime
SID
Der Kanadier Ken Dryden gehörte zur großen Generation der Montreal Canadiens in den 1970ern.

Der Eishockeysport trauert um einen seiner größten Torhüter: Ken Dryden ist im Alter von 78 Jahren nach langer Krebserkrankung gestorben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Kanadier gehörte zur legendären Generation der Montreal Canadiens, die in den 1970ern die nordamerikanische Profiliga NHL beherrschte.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Dryden spielte nur acht Saisons in der NHL, gewann dabei aber sechsmal den Stanley Cup und erhielt fünfmal die Vezina Trophy als bester Goalie. 1983 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.

„Wenige Kanadier haben mehr für ihr Land gegeben“

Dryden - dessen Maske ein ikonisches Objekt der NHL-Historie wurde - zeichnete auch aus, dass er schon früh Aufgaben abseits des Sports suchte. In der Saison 1973/74 pausierte er, um für kleines Geld in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach seiner aktiven Karriere wechselte er in die Politik und war von 2004 bis 2006 kanadischer Minister für soziale Entwicklung.

„Wenige Kanadier haben mehr für ihr Land gegeben als Ken Dryden. Er verkörperte ein großes Kanada und ein bestes Kanada“, sagte Premierminister Mark Carney.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite