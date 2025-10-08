"Aller guten Dinge sind drei": Draisaitl glaubt an Stanley Cup

SID 08.10.2025 • 05:43 Uhr Nach zwei Finalniederlagen nacheinander greift der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers wieder an.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl zieht seine Hoffnungen auf den ersehnten Stanley Cup auch aus einem bekannten Sprichwort.

„Aller guten Dinge sind drei“, sagte der Stürmer der Edmonton Oilers kurz vor dem Saisonstart der NHL bei MagentaSport. Seine Mannschaft sieht der Kölner nach den beiden Finalniederlagen gegen die Florida Panthers in den vergangenen beiden Jahren verbessert.

„Ich glaube, dass wir eine jüngere Mannschaft sind, dass wir ein bisschen eine Lernphase brauchen für einige, um uns als Mannschaft zu finden“, sagte Draisaitl: „Aber ich glaube, dass es dann im Endeffekt schwerer wird, gegen uns zu spielen – dadurch, dass wir ein bisschen schneller sind, ein bisschen aggressiver sind im Line-up. Wir haben immer noch eine super Truppe zusammen.“

Auch die erwartete Unruhe durch den auslaufenden Vertrag von Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid ist vom Tisch. Der Kanadier verlängerte kurz vor dem Saisonstart in der deutschen Nacht zu Donnerstag (4.00 MESZ) gegen die Calgary Flames um zwei Jahre bis 2028 bei gleichbleibenden Bezügen (12,5 Millionen US-Dollar pro Saison).

McDavid verzichtet auf eine Gehaltserhöhung, damit die Oilers Geld haben, um endlich eine Meistermannschaft zusammenzustellen. „Es geht ums Gewinnen, das habe ich immer gepredigt“, begründete McDavid seine Entscheidung: „Ich denke, dieser Deal gibt beiden Seiten das, was sie wollen.“