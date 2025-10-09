Deutscher Trainer mit Traumeinstand: "Ein tolles Gefühl"

SPORT1 09.10.2025 • 10:11 Uhr Marco Sturm feiert sein Trainerdebüt in der NHL. Dem Deutschen gelingt ein Traumeinstand.

Perfekter Saisoneinstand für Marco Sturm! Bei seinem Debüt als Cheftrainer in der NHL haben die Boston Bruins unter dem ehemaligen Bundestrainer bei den Washington Capitals mit 3:1 gewonnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es war ein tolles Gefühl, als die Zeit herum war, und wir das Spiel gewonnen hatten. Ein Traum wurde wahr. Nicht nur, dass ich heute zum ersten Mal an der Bank stand, und das mit meinen Bruins noch dazu, sondern auch noch im ersten Spiel den ersten Sieg einzufahren“, erklärte Sturm nach dem Debüt im Gespräch mit dem Portal Eishockeynews.

NHL: Sturm schreibt Geschichte

Er ist der erste in Deutschland geborene Chefcoach in der NHL, bereits als Spieler hatte er für das Original-Six-Team aus Boston auf dem Eis gestanden. Sturm ist der vierte europäische Cheftrainer der NHL-Geschichte.

Empfohlen für den Job hatte sich der Niederbayer in sieben Jahren als Co-Trainer bei den Los Angeles Kings und als Headcoach beim AHL-Klub Ontario Reign.

{ "placeholderType": "MREC" }

Superstar entscheidet das Spiel

Der Deutsche beschrieb den Unterschied zwischen der AHL und NHL als enorm: „Aber das ist es auch, was ich vermisst habe. Das waren jetzt doch drei Jahre, die anders waren.“

Der Matchwinner seines Teams war Superstar David Pastrnak, der einen Treffer selbst erzielte sowie zwei Vorlagen gab. Obwohl Boston erst kurz vor dem Ende auf 3:1 erhöhte, war Sturm „komischerweise ziemlich relaxed“, wie er selbst erzählte.

-----