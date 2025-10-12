NHL: Leon Draisaitl trifft und siegt

SID 12.10.2025 • 07:21 Uhr Leon Draisaitl sorgt in der NHL kurz vor Schluss für die Entscheidung zugunsten der Edmonton Oilers. Auch für drei andere Deutsche läuft die Nacht gut.

Zweites Spiel, zweites Tor: Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum ersten Saisonsieg geführt.

Beim 3:1 gegen die Vancouver Canucks traf der deutsche Nationalspieler 75 Sekunden vor Schluss ins verlassene Tor und sorgte für die Entscheidung zugunsten der Kanadier.

NHL: Draisaitl traf schon zum Auftakt

Draisaitl präsentiert sich zum Saisonstart damit einmal mehr als Torgarant.

Bereits beim unglücklichen 3:4 gegen die Calgary Flames nach Penaltyschießen zum Auftakt hatte der gebürtige Kölner, mit 14 Millionen Dollar Jahresgehalt aktuell der teuerste Eishockeyspieler der Welt, mit einem Treffer die Marke von 400 NHL-Toren geknackt.

Ziel von Draisaitl und seinem Team ist nach zwei Finalpleiten gegen die Florida Panthers der ersehnte Stanley Cup.

Siege auch für Sturm, Seider und Peterka

Cheftrainer Marco Sturm setzte mit seinen Boston Bruins derweil den erfolgreichen Saisonstart fort. Der frühere Nationaltrainer holte durch ein 3:1 gegen die Buffalo Sabres bereits den dritten Sieg im dritten Spiel. Sturm ist der erste in Deutschland geborene Chefcoach in der NHL, bereits als Spieler hatte er für das Original-Six-Team aus Boston auf dem Eis gestanden.

Einen gelungenen Abend erwischte auch Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Nach der heftigen Auftaktpleite gegen die Montreal Canadiens (1:5) gewann Detroit mit 6:3 gegen die Toronto Maple Leafs.