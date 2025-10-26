Draisaitl verliert knapp, Seider siegt spektakulär

SID 26.10.2025 • 08:21 Uhr In der NHL müssen sich die Oilers in Seattle geschlagen geben, Detroit feiert einen denkwürdigen Erfolg und Marco Sturm darf aufatmen.

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl kommt mit seinen Edmonton Oilers in der NHL weiter nicht richtig in Schwung. Der Stanley-Cup-Finalist musste sich nach zwei Siegen in Folge auswärts mit 2:3 gegen Seattle Kraken geschlagen geben. Ein Tor gelang Draisaitl nicht, der 29-Jährige bereitete aber beide Treffer der Kanadier vor. Goalie Philipp Grubauer kam für Seattle nicht zum Einsatz.

Dank einer spektakulären Aufholjagd konnte Verteidiger Moritz Seider mit den Detroit Red Wings jubeln. Nach einem 0:4-Start gegen die St. Louis Blues drehten die Gastgeber mit einem halben Dutzend Tore ab dem zweiten Drittel die Partie, Simon Edvinsson erzielte beim 6:4 zum krönenden Abschluss einen Doppelpack (51./59.).

Zwei Vorlagen sammelte Tim Stützle beim 7:1-Erfolg seiner Ottawa Senators bei den Washington Capitals um Alexander Owetschkin. Der 40 Jahre alte Superstar blieb in seinem 1500. NHL-Spiel ohne Treffer und steht damit weiter bei 899 Toren in der besten Liga der Welt. John-Jason Peterka verbuchte indes beim 6:2 seiner Utah Mammoth bei Minnesota Wild seinen dritten Saisontreffer.

Zuvor hatten die Boston Bruins um Trainer Marco Sturm ihre Negativserie beendet. Beim 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) gegen Colorado Avalanche verließ Sturms Team am Samstag in Boston erstmals nach zuvor sechs Pleiten in Folge wieder als Sieger das Eis.

Colorado war durch Artturi Lehkonen (5.) früh in Führung gegangen, doch die Bruins antworteten mit einem Doppelschlag: Viktor Arvidsson (15.) und Michael Eyssimont (15.) drehten die Partie innerhalb von 39 Sekunden. Kurz vor der zweiten Pause erhöhte Morgan Geekie (40.) mit seinem sechsten Saisontor auf 3:1. Lehkonens zweiter Treffer (60.) kam für die Gäste zu spät.