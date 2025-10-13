NHL: Erste Niederlage für Sturm

SID 13.10.2025 • 21:49 Uhr Marco Sturm hat als Cheftrainer seine erste Niederlage in der NHL kassiert. Die Bruins gerieten dabei gleich durch den ersten Schuss der Tampa Bay Lightning in Rückstand.

Marco Sturm hat seine erste Niederlage als Cheftrainer in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL kassiert. Seine Boston Bruins verloren am Columbus Day, einem nationalen Feiertag in den USA, zur frühen Mittagszeit daheim gegen Tampa Bay Lightning 3:4, nachdem sie mit drei Siegen in die Saison gestartet waren.

In einem turbulenten Spiel im heimischen Garden erwischten die Bruins einen denkbar schlechten Start. Mit dem ersten Schuss des Spiels traf Anthony Cirelli zur Lightning-Führung (2.) und schließlich auch zum 2:0 (14.). Nach nur 39 Sekunden im zweiten Drittel gelang Yanni Gourde das 3:0.