Nationalstürmer findet neues NHL-Team

SPORT1 24.10.2025 • 23:32 Uhr Nationalstürmer Lukas Reichel hat einen neuen Arbeitgeber. Der 23-Jährige wird künftig für die Vancouver Canucks auflaufen.

Für den 23 Jahre alten Stürmer erhalten die Blackhawks im Gegenzug ein Draftrecht der 4. Runde 2027.

Der Abgang aus Chicago hatte sich bereits angebahnt, nachdem Reichel regelmäßig zuschauen musste und trotz bester Gesundheit nicht zum Einsatz kam.

DEB-Stürmer Reichel wurde 2020 gedraftet

Reichel machte ungeachtet der Wechsel-Gerüchte dennoch jüngst mit zwei Toren und zwei Vorlagen aus fünf Spielen auf sich aufmerksam.

Insgesamt stand er fünf Jahre lang bei den Blackhawks unter Vertrag, für die er in 174 NHL-Partien 58 Scorer-Punkte (22 Tore, 36 Vorlagen) sammelte.