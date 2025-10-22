NHL: Draisaitl gewinnt deutsches Duell mit Stützle

SID 22.10.2025 • 06:25 Uhr Die Edmonton Oilers feiern in der Verlängerung den ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen.

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat den Negativlauf mit den Edmonton Oilers in der NHL beendet. Nach zuvor drei Niederlagen nacheinander gewann der Stanley-Cup-Finalist der letzten beiden Saisons das kanadische Duell bei den Ottawa Senators mit 3:2 nach Verlängerung.

Draisaitl steuerte eine Vorlage zum Erfolg bei, zudem erzielte Superstar Connor McDavid sein erstes Saisontor für die Oilers. Tim Stützle blieb in rund 20 Minuten Eiszeit für Ottawa ohne Scorerpunkt. Beim Siegtreffer von Jake Walman saß der Deutsche wegen Stockschlags auf der Strafbank.