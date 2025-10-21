NHL: Grubauer ohne Gegentor – aber Seattle verliert

SID 21.10.2025 • 07:03 Uhr Der Torhüter wird beim Stand von 2:5 eingewechselt. Es ist sein zweiter NHL-Einsatz der Saison, Seattle verliert erneut auswärts.

Der deutsche Goalie Philipp Grubauer hat bei seinem zweiten Saisoneinsatz für die Seattle Kraken keinen Gegentreffer kassiert, musste mit der NHL-Franchise aber dennoch eine Niederlage verkraften.

Seattle unterlag bei den Philadelphia Flyers mit 2:5 und ging im sechsten Saisonspiel zum dritten Mal als Verlierer vom Eis. Der 33 Jahre alte Torhüter wurde beim Stand von 2:5 zu Beginn des dritten Drittels eingewechselt und parierte anschließend alle sechs Schüsse auf sein Tor.

Zuvor hatte Stammkeeper Joey Daccord zwischen den Pfosten gestanden. Grubauer, Stanley-Cup-Sieger von 2018, hatte zuletzt hinter Daccord nur als Backup fungiert und war lediglich beim 3:4 bei den Ottawa Senators über die gesamte Spielzeit zum Einsatz gekommen.