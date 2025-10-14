NHL: Tor-Premiere für Peterka

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat sein erstes Tor für die Utah Mammoth erzielt, die Niederlage seines neuen Teams gegen die Chicago Blackhawks aber nicht verhindern können.
Tor-Premiere für Peterka
Peterka (r.) erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich
Peterka, der vor der NHL-Saison von den Buffalo Sabres nach Utah gewechselt war, traf beim 1:3 zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Spieler des Abends war allerdings der Russe Ilja Michejew mit zwei Toren für Chicago.
Reichel nicht im Blackhawks-Aufgebot
Für Peterka war es im dritten Saisonspiel der zweite Scorerpunkt, zuletzt war ihm beim Auswärtssieg (3:2 n.V.) gegen die Nashville Predators bereits eine Vorlage gelungen.
Zum Duell mit Nationalmannschaftskollege Lukas Reichel kam es am Montagabend nicht: Der Nürnberger, Erstrundenpick von 2020, fehlte im Aufgebot der Blackhawks.