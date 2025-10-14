NHL: Tor-Premiere für Peterka

SID 14.10.2025 • 06:22 Uhr J.J. Peterka kann bei seinem neuen Team erstmals mit einem Tor überzeugen, eine Pleite aber nicht verhindern.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat sein erstes Tor für die Utah Mammoth erzielt, die Niederlage seines neuen Teams gegen die Chicago Blackhawks aber nicht verhindern können.

Peterka, der vor der NHL-Saison von den Buffalo Sabres nach Utah gewechselt war, traf beim 1:3 zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Spieler des Abends war allerdings der Russe Ilja Michejew mit zwei Toren für Chicago.

Reichel nicht im Blackhawks-Aufgebot

Für Peterka war es im dritten Saisonspiel der zweite Scorerpunkt, zuletzt war ihm beim Auswärtssieg (3:2 n.V.) gegen die Nashville Predators bereits eine Vorlage gelungen.