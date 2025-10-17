Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NHL
NHL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NHL>

Trotz Traum-Kombi: Draisaitl kann Treffer nicht verhindern

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Draisaitl kann Pleite nicht verhindern

Während der Treffer des Superstars für die Oilers nicht ausreicht, behält sein Landsmann die Nerven und trägt so zum Sieg bei.
Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl fertigen die New York Rangers mit 2:0 ab. Das Team aus dem Big Apple stellt damit einen unrühmlichen Rekord auf, den es in der über 100-jährigen Ligahistorie so noch nie gab.
SID
Während der Treffer des Superstars für die Oilers nicht ausreicht, behält sein Landsmann die Nerven und trägt so zum Sieg bei.

Superstar Leon Draisaitl erlebt in der NHL mit den Edmonton Oilers einen Stotterstart in die neue Saison. Beim 2:4 gegen die New York Islanders reichte auch Draisaitls Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 nicht aus, um die zweite Saisonniederlage des Finalisten der letzten beiden Jahre abzuwenden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der gebürtige Kölner Draisaitl lieferte im tollen Zusammenspiel mit Co-Star Connor McDavid die perfekte Antwort auf den ersten Rückschlag.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Keine 90 Sekunden zuvor hatte New York zur Führung getroffen. Im zweiten Drittel gingen die Kanadier zunächst durch Ryan Nugent-Hopkins in Führung, drei Tore des überragenden Bo Horvat drehten die Partie aber. Nach vier Spielen stehen die Oilers mit einer ausgeglichenen Bilanz da, die Islanders feierten den ersten Saisonsieg.

Stützle behält die Nerven

Seinen zweiten Erfolg der neuen Spielzeit erlebte Nationalspieler Tim Stützle mit den Ottawa Senators. Beim 4:3 gegen die Seattle Kraken um den deutschen Goalie Philipp Grubauer musste die Entscheidung im Penaltyschießen erfolgen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dort siegten die Senators auch dank Stützle: als zweiter Schütze seines Teams traf er als erster und leitete den Sieg ein. In der regulären Spielzeit war Stützle ohne Scorerpunkt geblieben.

Headcoach Marco Sturm durchlebte derweil ein Auf und Ab der Gefühle. In seinem fünften Spiel als Trainer der Boston Bruins kassierte er vier Tage nach der ersten gleich die zweite Niederlage. In einem wilden Spiel gegen die Vegas Golden Knights ging Sturms Team mehrfach in Führung, lag zwischenzeitlich mit 3:6 hinten und kämpfte sich noch einmal heran. Letztlich unterlag Boston aber mit 5:6 und steht in der Eastern Conference nun auf Platz sieben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite