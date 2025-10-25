Sturm gelingt Befreiungsschlag

SID 25.10.2025 • 23:42 Uhr Marco Sturm stoppt mit den Boston Bruins den Negativlauf.

Die Boston Bruins um Trainer Marco Sturm haben ihre Niederlagenserie in der NHL gestoppt. Beim 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) gegen Colorado Avalanche verließ Sturms Team am Samstag in Boston erstmals nach zuvor sechs Pleiten in Folge wieder als Sieger das Eis.

Colorado war durch Artturi Lehkonen (5.) früh in Führung gegangen, doch die Bruins antworteten mit einem Doppelschlag: Viktor Arvidsson (15.) und Michael Eyssimont (15.) drehten die Partie innerhalb von 39 Sekunden.

Boston Bruins feiern ersten Sieg seit dem 11. Oktober

Kurz vor der zweiten Pause erhöhte Morgan Geekie (40.) mit seinem sechsten Saisontor auf 3:1. Lehkonens zweiter Treffer (60.) kam für die Gäste zu spät.

Für Boston war es der erste Sieg seit dem 3:1 gegen die Buffalo Sabres am 11. Oktober.