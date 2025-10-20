NHL: Vierte Niederlage in Serie für Sturm und Bruins

SID 20.10.2025 • 06:08 Uhr In der NHL steigt der Druck auf Marco Sturm. Während der deutsche Headcoach mit den Bruins in einer Krise steckt, jubeln zwei Nationalspieler über Siege.

Die Krise spitzt sich weiter zu: Der deutsche Eishockey-Headcoach Marco Sturm hat mit den Boston Bruins in der NHL die vierte Niederlage in Serie kassiert.

Die Bruins verloren auch das Duell bei Utah Mammoth mit 2:3, Nationalspieler John-Jason Peterka gab dabei den Assist zum Siegtreffer für das Heimteam.

Nach dem starken Saisonstart mit drei Siegen ist Boston nun endgültig im Liga-Mittelmaß angekommen, in der Nacht zu Mittwoch wartet der Meister Florida Panthers.

„Die Jungs haben wirklich gut gespielt“, sagte Sturm: „Wir sind immer noch in einer guten Position. Natürlich klingen vier Niederlagen in Serie nicht gut.“

Peterka und Reichel siegen weiter

Für Peterka und Utah läuft es derweil deutlich besser. Der Erfolg über Sturms Boston war der dritte nacheinander. In der Western Conference liegt die Franchise damit auf Platz fünf.