NHL: Nächster Erfolg für Draisaitl und die Oilers

SID 15.10.2025 • 06:00 Uhr Leon Draisaitl darf sich mit dem Edmonton Oilers über den nächsten Sieg freuen.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den nächsten Erfolg in der NHL eingefahren. Bei den New York Rangers gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 2:0, Draisaitl blieb ohne Torbeteiligung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Oilers stehen damit bei zwei Siegen und einer Niederlage nach Overtime aus den ersten drei Saisonspielen.