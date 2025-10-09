"Schritt weiter gehen": Stützle hofft auf Lerneffekt

SID 09.10.2025 • 06:44 Uhr Der 23 Jahre alte Nationalspieler führt an, wo die Senators für einen tieferen Playoff-Lauf ansetzen sollten.

Eishockey-Nationalstürmer Tim Stützle sieht in der Aufarbeitung des frühen Ausscheidens in seinen ersten NHL-Playoffs den Schlüssel, um in der neuen Saison mit den Ottawa Senators länger dabei zu sein.

„Im ersten Spiel der Playoffs haben wir, glaube ich, 40 Strafminuten bekommen und eigentlich fast nur in Unterzahl gespielt“, sagte der 23-Jährige im Interview mit Sky Sport: „Aus solchen Fehlern zu lernen und die Erfahrungen mitzunehmen, ist extrem wichtig für uns.“

Die Senators waren in den Playoffs der vergangenen Spielzeit bereits in der ersten Runde in sechs Spielen (2:4) an den Toronto Maple Leafs gescheitert. Stützle wolle nun „natürlich jedes Jahr wieder in die Playoffs kommen und immer noch einen Schritt weiter gehen“, sagte er vor dem Beginn des neuen Anlaufs bei Tampa Bay Lightning in der Nacht auf Freitag (1.00 Uhr MESZ). Das werde in diesem Jahr aber „eher noch schwerer“.