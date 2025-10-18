Seider und Red Wings weiter erfolgreich

SID 18.10.2025 • 06:59 Uhr Vierter Sieg in Serie: Detroit bleibt eines der heißestens Teams der noch jungen NHL-Saison.

Die Detroit Red Wings und Nationalspieler Moritz Sturm haben ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL fortgesetzt und die Tabellenführung in der Atlantic Division übernommen. Nach dem Erfolg über Meister Florida Panthers besiegte Detroit auch dessen Bundesstaats-Rivalen Tampa Bay Lightning 2:1 nach Verlängerung und gewann zum vierten Mal in Folge.

Verteidiger Seider zeigte defensiv eine starke Leistung (unter anderem vier geblockte Schüsse) und sich damit gerüstet für das deutsche Topduell am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) mit Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers. Den entscheidenden Treffer für die Red Wings erzielte Dylan Larkin nach 3:36 Minuten in der Overtime.

Gut läuft es auch für JJ Peterka und Utah Mammoth. Das Team aus Salt Lake City feierte beim 6:3 gegen die noch sieglosen San Jose Sharks den dritten Erfolg im fünften Saisonspiel. Stürmer Peterka blieb ohne Scorerpunkt, sein Teamkollege Nick Schmaltz überragte mit drei Toren und einem Assist.

Nach zuletzt zwei Siegen kassierte Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks beim 2:3 gegen die Vancouver Canucks wieder eine Niederlage. Der zweimalige Stanley-Cup-Siege Nico Sturm fehlte beim 1:5 von Minnesota Wild bei den Washington Capitals, der Stürmer musste am Rücken operiert werden.

NHL-Rekordtorschütze Alexander Owetschkin erzielte sein erstes Saisontor für Washington. Drei Treffer fehlen dem 40-Jährigen noch, um als erster Spieler die 900-Tore-Marke zu erreichen. In der Vorsaison hatte der Russe den legendären Wayne Gretzky (894 Treffer) als erfolgreichsten Torschützen der NHL abgelöst.