Siegesserie gerissen: Seider verliert mit Detroit

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler verliert mit den Red Wings in Buffalo.

Die Siegesserie von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings ist gerissen. Nach zuletzt fünf Erfolgen in der nordamerikanischen Profiliga NHL verlor Detroit 2:4 bei den Buffalo Sabres.

Verteidiger Seider blieb ohne Scorerpunkt und wartet nach mittlerweile sieben Spielen noch auf sein erstes Saisontor. Der 24-Jährige verbuchte in Buffalo die längste Eiszeit seines Teams mit rund 26 Minuten. Die Red Wings rangieren auf Platz zwei der Atlantic Division.