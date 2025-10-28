NHL: Stützle-Gala stürzt deutschen Coach in die Krise

SID 28.10.2025 • 06:28 Uhr Der Nationalstürmer kommt beim 7:2 über die Bruins auf drei Scorerpunkte. Ein deutscher Coach ist damit in der Krise.

Nach einem Kniff hat Nationalstürmer Tim Stützle die Ottawa Senators mit seinem ersten Doppelpack der Saison in der NHL zu einem 7:2 über Boston geführt und die Sorgen bei Marco Sturm weiter vergrößert. Für den neuen Trainer der Bruins war es die siebte Niederlage im elften Saisonspiel.

Stützle erhöhte im Schlussdrittel jeweils bei Überzahl auf 4:1 (41.) und 5:1 (50.), kurz danach bereitete der der frühere Mannheimer das 6:1 durch Nick Cousins (53.) vor. Damit waren die Bruins geschlagen. Auch Drake Batherson verbuchte für Ottawa drei Scorerpunkte - zum zweiten Mal nacheinander.

Stützle vergrößert die Sorgen von Sturm

Stützle wechselte vor den letzten 20 Minuten das Tape an seinem Schläger. Wohl eher Kopfsache, aber es klappte. „Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den ersten beiden Dritteln den Puck verloren habe“, sagte der Angreifer später. Die ungewöhnliche Maßnahme habe sein Spiel „irgendwie verändert“, den Tipp habe ihm Co-Trainer und Klublegende Daniel Alfredsson gegeben.

Sturm war derweil mächtig bedient. Seinen Spielern habe „von Anfang an“ die Ernsthaftigkeit gefehlt, „und das ist wirklich inakzeptabel. Wir sind wahrscheinlich das häufigst bestrafte Team der Liga“, meinte der frühere Bundestrainer. Boston erhielt fünf Zeitstrafen, Ottawa eine.