Dritte Pleite in Folge für Seider und Detroit

SID 09.11.2025 • 21:46 Uhr Die Red Wings verlieren im Duell der Original-Six-Klubs gegen die Chicago Blackhawks.

Moritz Seider und die Detroit Red Wings verspielen in der NHL allmählich die gute Ausgangsposition nach ihrem starken Saisonstart. Der Eishockey-Nationalspieler verlor mit seinem Klub am Sonntag 1:5 im Traditionsduell mit den Chicago Blackhawks und kassierte die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen - trotz 45 Torschüssen. Nach der insgesamt siebten Saisonpleite droht das Abrutschen aus den Play-off-Rängen im Osten.

Detroit geriet bereits nach 59 Sekunden durch Jungstar Connor Bedard in Rückstand, der das erste Powerplay für Chicago nutzte. Doch nur vier Minuten später glich Red-Wings-Kapitän Dylan Larkin aus. Auch zu Beginn des zweiten Drittels trafen die Blackhawks durch Teuvo Teräväinen in Überzahl (24.). Im Schlussdrittel legte Tyler Bertuzzi das dritte Powerplaytor der Gäste nach (46.). Zudem trafen Andre Burakovsky ins leere Tor (56.) und Oliver Moore zum ersten Mal in der NHL (60.).