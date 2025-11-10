Kein Tor - aber Stützle gewinnt mit den Senators

SID 10.11.2025 • 07:24 Uhr Ottawa bleibt auf Play-off-Kurs. Lukas Reichel verliert mit den Canucks in Overtime.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL den nächsten Sieg gelandet. Beim 4:2 gegen Utah Mammoth ging der 23-Jährige aber leer aus, nachdem er sich zuletzt treffsicher und in Topform gezeigt hatte. Aufseiten Utahs blieb auch Nationalstürmer John-Jason Peterka ohne Torbeteiligung.

Den Sieg der Senators sicherte Torwart Leevi Meriläinen mit 29 Paraden. Ottawa hat mit 19 Punkten seine Ausgangsposition im Kampf um die Play-off-Plätze im Osten weiter verbessert.