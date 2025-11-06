900. NHL-Tor: Owetschkin erreicht magische Marke

SID 06.11.2025 • 06:07 Uhr Alexander Owetschkin erreicht in der NHL eine magische Marke, die zuvor noch nie erreicht wurde.

Magische Marke für Eishockeystar Alexander Owetschkin: Der 40 Jahre alte Stürmer der Washington Capitals hat als erster Spieler in der NHL-Geschichte sein 900. Karrieretor erzielt. Rekordtorschütze Owetschkin erreichte den nächsten Meilenstein seiner großen Karriere beim 6:1-Sieg der Capitals gegen die St. Louis Blues. Er traf im zweiten Drittel seines 1504. NHL-Spiels.

„Echt cool, als erster Spieler überhaupt. Das ist ein ganz besonderer Moment“, sagte Owetschkin und sprach von einem „absoluten Highlight“.

Den alten NHL-Rekord von 894 Toren des kanadischen Idols Wayne Gretzky hatte er in der vergangenen Saison übertroffen. Die aktuelle Serie ist seine 21. Spielzeit in der NHL.

NHL: Pleiten für Peterka und Reichel

Während Washington den ersten Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen feierte, gab es für John-Jason Peterka mit Utah Mammoth beim 3:5 bei den Toronto Maple Leafs nichts zu holen.

Bei der fünften Saisonniederlage (9 Siege) blieb der deutsche Stürmer ohne Torbeteiligung.