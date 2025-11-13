Peterka stiehlt Draisaitl die Show

SID 13.11.2025 • 06:58 Uhr Während Leon Draisaitl beim Sieg der Oilers offensiv unauffällig bleibt, wird John-Jason Peterka zum Matchwinner für sein Team.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL den achten Saisonsieg eingefahren. Der Vizemeister gewann bei den Philadelphia Flyers mit 2:1 nach Verlängerung.

Den Siegtreffer erzielte Jack Roslovic nach 79 Sekunden der Overtime. Draisaitl stand gut 22 Minuten auf dem Eis, blieb allerdings ohne Torbeteiligung und gab keinen Torschuss ab.

Peterka an zwei Toren beteiligt

Gleich an zwei Treffern war John-Jason Peterka beim 5:2 der Utah Mammoth gegen seinen Ex-Klub Buffalo Sabres beteiligt. Dabei lagen die Mammoth 0:2 zurück, ehe sie eine fulminante Aufholjagd mit einem 5:0-Lauf krönten.