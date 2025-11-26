NHL: Herbe Pleite für Draisaitl

SID 26.11.2025 • 06:21 Uhr Die Edmonton Oilers kassieren gegen die Dallas Stars acht Gegentreffer. Da reicht auch eine Vorlage des deutschen Stars nicht.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL eine herbe Klatsche kassiert. Gegen die Dallas Stars, die ohne den gesperrten Topspieler Mikko Rantanen antraten, verloren die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 3:8.

Es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Eine Torvorlage von Draisaitl reichte nicht.