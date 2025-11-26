Newsticker
NHL: Herbe Pleite für Draisaitl

Herbe Klatsche für Draisaitl

Die Edmonton Oilers kassieren gegen die Dallas Stars acht Gegentreffer. Da reicht auch eine Vorlage des deutschen Stars nicht.
Für die Oilers um Leon Draisaitl gab es gegen Dallas nichts zu holen
SID
Die Edmonton Oilers kassieren gegen die Dallas Stars acht Gegentreffer. Da reicht auch eine Vorlage des deutschen Stars nicht.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL eine herbe Klatsche kassiert. Gegen die Dallas Stars, die ohne den gesperrten Topspieler Mikko Rantanen antraten, verloren die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 3:8.

Es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Eine Torvorlage von Draisaitl reichte nicht.

Zuvor hatten die Oilers zum Abschluss eines sieben Spiele langen Auswärtstrips die Neuauflage des Stanley-Cup-Finals bei den Florida Panthers mit 6:3 gewonnen. In der Pacific Division steht Edmonton mit 25 Punkten auf Rang sechs, hat jedoch nur drei Zähler Rückstand auf die Play-off-Ränge.

