NHL: Seider siegt - Rückschlag für Peterka

SID 19.11.2025 • 07:31 Uhr Moritz Seider feiert mit Detroit den zweiten Erfolg in Serie. J.J. Peterka trifft derweil doppelt - und kassiert dennoch einen Rückschlag.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings den nächsten Erfolg in der NHL gefeiert. Das Team um den 24 Jahre alten Verteidiger setzte sich gegen die Seattle Kraken, bei denen Torhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz kam, mit 4:2 durch.

Seider steuerte zum zweiten Sieg in Folge einen Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Lucas Raymond bei. Mit zwölf Siegen aus 20 Spielen führen die Red Wings die Tabelle der Atlantic Division an.

Rückschlag für Peterka