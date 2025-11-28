NHL: Niederlagen für Seider und Sturm

SID 28.11.2025 • 21:53 Uhr Die Detroit Red Wings verlieren erneut, die Boston Bruins müssen sich ebenfalls geschlagen geben - am Samstag treffen beide Teams nun aufeinander.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings die nächste schmerzhafte Niederlage im Playoff-Rennen der NHL kassiert.

Das Team aus dem Bundesstaat Michigan unterlag am Freitag in eigener Halle Tampa Bay Lightning 3:6 - mit dem selben Ergebnis hatte Detroit sich zwei Tage zuvor ebenfalls in der Little Caesars Arena den Nashville Predators geschlagen geben müssen.

Insgesamt war es für Seider und Detroit bereits die dritte Niederlage in Folge.

Seider blieb ohne Torbeteiligung. Die Red Wings liegen zwar mit nur geringem Rückstand außerhalb der Playoff-Plätze, die direkte Konkurrenz hat aber teilweise weniger Spiele absolviert.

Sturm unterliegt mit Boston den New York Rangers

Division-Rivale Boston Bruins liegt knapp vor Detroit, das Team von Trainer Marco Sturm ging am Freitag aber ebenfalls als Verlierer vom Eis.

Gegen die New York Rangers setzte es ein 2:6, Sturm musste dabei kurzfristig auf seine komplette erste Sturmreihe verzichten.

Matej Blümel musste schon beim Sieg am vergangenen Mittwoch bei den New York Islanders (3:1) verletzt vom Eis, am Freitag mussten dann auch seine tschechischen Landsleute David Pastrnak und Pavel Zacha passen.

Das teilte Sturm vor dem Spiel mit, ohne Details zu nennen.