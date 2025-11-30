NHL: Oilers gewinnen deutlich - Draisaitl mit Tor und Assist

SID 30.11.2025 • 07:41 Uhr Die Edmonton Oilers zeigen nach der jüngsten Klatsche gegen die Dallas Stars eine passende Antwort. Leon Draisaitl trägt fleißig dazu bei.

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben einen deutlichen Sieg in der NHL gefeiert und damit eine passende Reaktion auf die jüngste Klatsche gegen die Dallas Stars gezeigt. Die Kanadier setzten sich mit 4:0 bei Seattle Kraken durch, der Deutsche erzielte dabei im zweiten Drittel das zwischenzeitliche 2:0 und gab den Assist zum dritten Treffer seines Teams.

Im Spiel zuvor hatten die Oilers noch eine derbe 3:8-Klatsche gegen Dallas kassiert. Der Erfolg in Seattle war für Edmonton nun der erst zweite Sieg aus den vergangenen sechs Spielen. In der Western Conference liegt der Vize-Meister nach 26 gespielten Begegnungen nur auf dem zehnten Platz.

Niederlagen für Seider und Sturm

Nationalspieler Moritz Seider kassierte mit den Detroit Red Wings die vierte Niederlage in Serie. Bei den Boston Bruins mit Headcoach Marco Sturm verlor das Team aus dem US-Bundesstaat Michigan mit 2:3 nach Penaltyschießen. Seider blieb dabei ohne Torbeteiligung. Detroit liegt in der Eastern Conference nur auf Rang elf, Sturm und die Bruins sind Sechster.

Für Landsmann Nico Sturm endete derweil die Siegesserie mit Minnesota Wild. Nach sieben Erfolgen nacheinander verlor der Augsburger Angreifer, der nach einer Rückenoperation erst kürzlich in die Saison eingestiegen war, mit seinem Team 2:3 nach Penaltyschießen.