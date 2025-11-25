NHL: Seider mit zwei Vorlagen bei Red-Wings-Niederlage

SID 25.11.2025 • 06:13 Uhr Trotz zwei Assists des Verteidigers verliert Detroit 3:4 bei den New Jersey Devils. Der Nationalspieler kommt nun auf 13 Saison-Assists.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat auch mit zwei Assists eine Niederlage seiner Detroit Red Wings in der NHL nicht verhindern können.

Beim 3:4 bei den heimstarken New Jersey Devils war der Verteidiger an den Treffern von Alex DeBrincat und Dylan Larkin beteiligt und steht nun bei 13 Vorlagen in der laufenden Saison.

Detroit lief durchgehend einem Rückstand hinterher. Nach dem frühen 0:1 bereitete Seider zunächst das 1:1 durch DeBrincat (17.) vor, später auch das 3:4 durch Larkin (51.). Für die Red Wings war es die zehnte Niederlage im 23. Saisonspiel.