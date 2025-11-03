NHL: Seider beendet Leidenszeit, Red Wings gewinnen

SID 03.11.2025 • 05:57 Uhr Bei 3:2 gegen die San José Sharks erzielt der deutsche Eishockey-Nationalspieler sein erstes Saisontor.

Auch dank des ersten Saisontreffers von Nationalspieler Moritz Seider haben die Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL) ihren vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen gefeiert. Das 3:2 bei den San José Sharks sicherte am Ende James van Riemsdyk im Penaltyschießen.

Seider hatte Detroit im dritten Drittel mit einem Handgelenkschuss von der blauen Linie vorübergehend in Führung gebracht. „Es war ein großartiges Gefühl, endlich eines zu machen. Kompliment an die Jungs für die Vorbereitung. Hoffentlich ist es das erste von vielen“, sagte der deutsche Nationalspieler.